Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДоходы России от нефти и газа обрушились

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов. Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов.
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У России снижаются доходы от экспорта газа и нефти

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