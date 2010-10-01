Экономика
ТАССДоходы России от туризма к 2035 году вырастут минимум в 2,8 раза
Валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России к 2035 году увеличится в 2,8 раза и составит 8,764 млрд руб. против 3,158 млрд руб. в 2017 году, в случае реализации оптимистичного сценария - до 16,3 млрд руб. Об этом говорится в "Стратегии развития туризма в России до 2035 года", которую подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Зачинщиками бунта в колонии Дагестана стали два вора в законе
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Газета.Ru 19 сентября в 05:11
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Lenta.ru 01:50
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
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Газета.Ru 00:56
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Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
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Букмекеры предвещают скорое увольнение Кононова из «Спартака»
Букмекеры предвещают скорую отставку Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
Vprognoze.ru 02:54
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«Свели к минимуму ошибки, связанные с нервами»
Столичные «железнодорожники» начали свой путь в Лиге чемпионов с победы. "Локомотив" обыграл на выезде немецкий "Байер" (2:1).
Известия вчера в 17:00
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Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru вчера в 15:33
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
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В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Журналист Доминик Калус рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев в своей статье для немецкого портала Ostexperte.de.
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Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
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Армия и оружие
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Павла Устинова освободили из СИЗО
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Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
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В новой тестовой сборке Windows улучшен процесс создания пары Bluetooth
Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.
Anti-Malware.ru вчера в 05:13
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 19 сентября в 07:18
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49