Газета.RuДоходы России от экспорта нефти, газа и угля с февраля достигли €158 млрдВыручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд.Газета.RuКак следует из данных Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха Финляндии, только 87,5 миллиарда евро российским компаниям заплатил Европейский союз.Экономика сегодняСамым крупным покупателем топлива из РФ стал Европейский союз.Народные новостиДалее идут Китай (34,9 млрд евро), Турция (10,7 млрд евро), Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро и Южная Корея (2 млрд евро).Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuГЛАС.RUЭкономика сегодняФАННародные новостиИноСМИПодробнее о событииЗа полгода РФ заработала 158 миллиардов евро на экспорте топливаГЛАС.RUвчера в 05:56Экспорт топлива принес России 158 млрд евро за последние полгодаФАНвчера в 09:27CREA: Россия за полгода СВО заработала 158 млрд евро на экспорте топливаОбщественная служба новостейвчера в 07:24Экспортная выручка России от продажи ископаемого топлива составила €158 млрдСова-Ньюсвчера в 06:52Выручка России от продажи топлива за полгода приблизилась к 160 миллиардам евроЭкономика сегоднявчера в 09:54С начала спецоперации РФ заработала €158 млрд на экспорте топливаПервый Севастопольскийвчера в 05:42Россия заработала 158 млрд евро на экспорте ископаемых за первые шесть месяцев с начала спецоперацииВаши новостивчера в 05:40Показать ещёОценить91Поделиться