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Доходы России от экспорта нефти, газа и угля с февраля достигли €158 млрд

Выручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд.
Газета.Ru
Как следует из данных Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха Финляндии, только 87,5 миллиарда евро российским компаниям заплатил Европейский союз.
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Самым крупным покупателем топлива из РФ стал Европейский союз.
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Далее идут Китай (34,9 млрд евро), Турция (10,7 млрд евро), Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро и Южная Корея (2 млрд евро).
Общественная служба новостей

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