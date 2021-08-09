Экспорт легковых автомобилей из России в январе - июне увеличился на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 44,1 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Прототип дизельного армейского грузовика "Урал-4320" образца 1973 года (архив УралАЗ) Урал-4320 (1972 / 1977-1993 гг.) В начале 70-х было построено несколько опытных образцов военных грузовиков и седельных тягачей с ярославским дизельным двигателем ЯМЗ-740 – прототипом будущего силового агрегата КамАЗ.