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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в первом полугодии выросли до $20 миллиардов

Экспорт легковых автомобилей из России в январе - июне увеличился на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 44,1 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
ТАСС
Физический объём экспорта вырос на 15,3%. В июне «Газпром» экспортировал 15,7 млрд куб. м. Стоимость поставок составила 3,556 миллиарда долларов (рост к маю на 11,6%).
News.ru
В июне 2021 года экспортная стоимость поставок выросла до $226,5 за 1000 кубометров против $199,7 в мае.
Секрет фирмы
За июнь Россия поставила на экспорт на 2,7% меньше нефтепродуктов, чем год назад (12,35 млн тонн), при этом доходы от экспорта увеличились на 2% - до $6,022 млрд.
Нефтегазовая вертикаль

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