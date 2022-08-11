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Доходы России от нефти просели на $2 млрд

На доходы повлияло уменьшение продаваемых объёмов и снижение цен на нефть, говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).
Секрет фирмы
С начала СВО на Украине меньшие объемы нефти из России стали получать США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и Южная Корея.
Аргументы и Факты
В июле объем добычи нефти в России был всего на 310 тыс. б/с ниже уровня производства, который наблюдался до начала конфликта на Украине, а объем экспорта - ниже на 580 тыс. б/с от того уровня, подчеркивают в МЭА.
ТАСС
В июле российский экспорт в Индию вырос до нового рекордного уровня в 975 тысяч баррелей в сутки.
Lenta.ru

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Доходы России от нефти просели на $2 млрд
Секрет фирмы08:16
МЭА сообщило, что доходы России от экспорта нефти в июле снизились на $2 млрд
ТАСС04:24
Доходы России от экспорта нефти в июле упали на $2 млрд
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МЭА: доходы РФ от экспорта нефти в июле сократились на $2 млрд
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МЭА: доходы России от продажи нефти рухнули на два миллиарда долларов в июле
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В МЭА подсчитали, что доходы России от экспорта нефти снизились на $2 миллиарда
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