Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами
Сбербанк в первом квартале нарастил выручку от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 33,6 миллиардов рублей, говорится в отчетности крупнейшего банка России по МСФО.В источнике
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Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами
Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы.
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