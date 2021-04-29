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Экономика

Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами

Сбербанк в первом квартале нарастил выручку от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 33,6 миллиардов рублей, говорится в отчетности крупнейшего банка России по МСФО.В источнике
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С чего всё началось

Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами

Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы.
ПРАЙМвчера в 06:11

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Выручка экосистемы Сбера резко выросла

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Доходы Сбербанка от экосистемы растут рекордными темпами

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Сбер отчитался о результатах за 1 квартал 2021 года: доходы от экосистемы растут рекордными темпами

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Доходы Сбербанка от экосистемы растут рекордными темпами

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Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами

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