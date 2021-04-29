Сбербанк в первом квартале нарастил выручку от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 33,6 миллиардов рублей, говорится в отчетности крупнейшего банка России по МСФО.

С чего всё началось Доходы Сбера от экосистемы растут рекордными темпами Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы. ПРАЙМ вчера в 06:11