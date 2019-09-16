Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексДоходы ТВ от рекламы упали на 9%

Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9% — Ассоциация коммуникационных агентств России.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

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