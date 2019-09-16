Экономика
Давыдов.ИндексДоходы ТВ от рекламы упали на 9%
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9% — Ассоциация коммуникационных агентств России.
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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Общество
В севастопольских школах начали изучать украинский язык
По данным ведомства, русский язык в качестве национального изучают более 41 тысячи детей, украинский - около 180 и столько же - крымско-татарский.
Activityedu.ru 04:26
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Футбол
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов»
Кубань 24 15 сентября в 14:00
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Космос
Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться
Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости 07:04
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати не хочет рожать ребенка
Беременная невеста знаменитого рэпера Тимати не хочет рожать ребенка. Своим волнением Анастасия Решетова поделилась с подписчиками.
Дни.ру 05:10
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Экономика
ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров
Федеральная антимонопольная служба России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа».
BFM.ru 04:20
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 06:10
Экономика
«Лаборатория Касперского» построит себе еще один офис на Ленинградке
Разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" хочет построить себе дополнительный офис рядом с нынешней штаб-квартирой, которая находится в бизнес-центре "Олимпия парк" на Ленинградском шоссе, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 03:13
Футбол
«Зенит» заявил, что даст шанс Кокорину вернуться в футбол
"Зенит" готов предоставить шанс Кокорину вернуться в футбол и даст шанс заиграть на профессиональном уровне в составе основного состава.
Vprognoze.ru 07:39
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 15 сентября в 06:22
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Газета.Ru вчера в 02:27
Космос
Глубоководные тайны: как составляются карты океанов
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 14 сентября в 08:01
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12