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REGNUM
REGNUM

Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

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