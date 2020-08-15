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REGNUM
REGNUM

Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

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РБКвчера в 12:27
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

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Lenta.ruвчера в 11:52
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Коммерсантъвчера в 12:10

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

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