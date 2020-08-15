Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
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Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
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Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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