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REGNUM
REGNUM

Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
ТАСС

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ТАССвчера в 12:18
РБК

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РБКвчера в 11:16
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Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

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Интерфаксвчера в 11:23

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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В Орловской области в массовой аварии погибли два человека

Ливны, Орловская область, 14 августа 2020, 17:38 — REGNUM Два человека погибли в результате аварии с участием трёх автомобилей в Ливенском районе Орловской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области.
REGNUMвчера в 10:38

Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось у Кремля возможностью его бегства в Россию

Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко обращалось к представителям Кремля с вопросом о возможности бегства белорусского президента в Россию, сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ07:29
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