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REGNUM

Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы
Deita.ruвчера в 19:23
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Рубин — Урал 1:1 (2-й тайм)

На 12-й минуте матча 2-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал» нападающий гостей Эрик Бикфалви открыл счет с пенальти, который назначил Алексей Сухой с помощью видеоассистентов.
Спорт-Экспресс08:44