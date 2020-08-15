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REGNUM

Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
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Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

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ТАССвчера в 12:18
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Мишустин заработал вдвое больше Путина

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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

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В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник

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Четвертая Властьвчера в 10:15
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