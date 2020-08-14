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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

В пользовании госпожи Матвиенко — служебная дача площадью 730 кв. м и земли населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заработал за 2019 год 2,35 млрд руб. Это наибольший годовой доход, задекларированный депутатом Госдумы по итогам минувшего года.В источнике
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URA.Ru

Заработок свердловского депутата Госдумы вырос в девять раз. Его коллеги также в плюсе

URA.Ruвчера в 13:20
Коммерсантъ

Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

Коммерсантъвчера в 13:07
REGNUM

Доходы спикера Госдумы выросли почти на 30 млн рублей

REGNUMвчера в 11:26
Life.ru

Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Life.ruвчера в 12:00
Российская газета

Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Российская газетавчера в 11:54
ТАСС

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

ТАССвчера в 11:30
Московский Комсомолец

Володин заработал за 2019 год более 100 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 12:01

Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
РИА Новости03:19
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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