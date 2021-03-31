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РБК

Доходы Зеленского за год упали почти на $250 тыс

В прошлом году Зеленский задекларировал более $1,06 млн (28,6 млн грн). Таким образом, за год его доход упал почти на четверть. Согласно новой декларации, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом Зеленский получил 13,5 млн грн (около $485 тыс.).В источнике
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Согласно декларации семьи Зеленских, которая опубликована
 на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, у президента имеются несколько квартир и машино-мест в Киеве.

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