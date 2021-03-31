Доходы Зеленского за год упали почти на $250 тыс
В прошлом году Зеленский задекларировал более $1,06 млн (28,6 млн грн). Таким образом, за год его доход упал почти на четверть. Согласно новой декларации, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом Зеленский получил 13,5 млн грн (около $485 тыс.).В источнике
С чего всё началось
Согласно декларации семьи Зеленских, которая опубликована
на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, у президента имеются несколько квартир и машино-мест в Киеве.