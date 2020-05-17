Экономика
ИнтерфаксДоходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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с чего всё началось
Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса
ФедералПрессвчера в 23:05
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Общество
Назван самый полезный для сердца перекус
Гарвардский профессор Марта Гуаш Ферре рассказала, для какого органа на самом деле грецкий орех несет большую пользу.
NewInform 02:30
Общество
В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:36
Общество
Разработчик рассказал о создании экранопланов нового поколения в России
В России создают несколько экранопланов нового поколения, в том числе "Чайка-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.
РИА Новости 03:29
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Во Владимирской области выявили 99 новых случаев коронавируса
99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки во Владимирской области.
Владимирские ведомости 03:45
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Экономика
Онлайн-образование берут на бюджет
Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
Общество
В Тульской области еще 101 житель заразился коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 16 мая в 03:47
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тысяч случаев заражения COVID-19
Проведено свыше 7,1 млн тестов на COVID-19 (плюс 230 тысяч за сутки).
ЗакC.Ру 03:44
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Общество
В Татарстане выявили 80 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 80 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:49
Происшествия
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru 16 мая в 14:01
Общество
Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
Здоровье
Стало известно, сколько в Приморье платят медикам за работу с коронавирусом
Медикам Владивостока помогают 10 врачей из других районов Приморья и Хабаровска.
REGNUM 02:12
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera вчера в 06:04
Общество
В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом
Общее число заболевших превысило 280 тысяч, умерли с начала пандемии, по официальным данным, более 2600.
Эхо Москвы вчера в 17:05
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Музыка
«Евровидение» в 2021 году состоится в Роттердаме
Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что международный конкурс "Евровидение" пройдет в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
RuNews24.ru вчера в 01:54
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41