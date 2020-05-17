Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

Общество Назван самый полезный для сердца перекус Гарвардский профессор Марта Гуаш Ферре рассказала, для какого органа на самом деле грецкий орех несет большую пользу. 3

Общество В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Общество Разработчик рассказал о создании экранопланов нового поколения в России В России создают несколько экранопланов нового поколения, в том числе "Чайка-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.

Финансы Рубль опустился к доллару и евро Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 54

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 136

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Экономика Онлайн-образование берут на бюджет Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов. 4

Игры Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК. 913

Шоу-бизнес Марина Кравец показала редкое фото с мужем Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки. 1

Здоровье В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.

Общество В Татарстане выявили 80 новых случаев коронавируса В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 80 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом. 156

Происшествия В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,9K

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Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона названы По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти. 64