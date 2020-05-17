Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

Общество В России за сутки выявили 8926 случаев COVID-19 За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавируса нового типа в 81 регионе - у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни. 58

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 12

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 40

Происшествия На Суворовском такси сбило мать на глазах у детей: женщина погибла От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, двое ее детей в возрасте четырех и шести лет не пострадали.

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Культура Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку» Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".

Экономика Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари". 2

Общество СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам «Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 422

Футбол «Факел» подписал экс-защитника «Амкара» Зайцева Воронежский «Факел» объявил о переходе защитника хабаровского СКА Николая Зайцева.

Энергетика Нефть дорожает на ожидании восстановления спроса Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. 95

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 861