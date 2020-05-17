Экономика
ИнтерфаксДоходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса
ФедералПрессвчера в 23:05
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В России за сутки выявили 8926 случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавируса нового типа в 81 регионе - у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни.
Газета.Ru 05:22
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Космос
США отправили на орбиту секретный космоплан X-37B
В Соединенных Штатах в шестой раз запустили на орбиту экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B.
Профиль вчера в 15:27
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Происшествия
На Суворовском такси сбило мать на глазах у детей: женщина погибла
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, двое ее детей в возрасте четырех и шести лет не пострадали.
Петербургский дневник 05:07
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В перепрофилированных под коронавирус медицинских заведениях Ивановской области за сутки скончались пять человек
За сутки зарегистрировано пять смертей в перепрофилированных медицинских заведениях.
Частник.Ru 04:53
Общество
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 03:50
Культура
Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Ореанда-Новости 05:17
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Любовь Успенская считает свою дочь предательницей
66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Экономика
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Общество
СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам
«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Футбол
«Факел» подписал экс-защитника «Амкара» Зайцева
Воронежский «Факел» объявил о переходе защитника хабаровского СКА Николая Зайцева.
Матч ТВ 04:50
Энергетика
Нефть дорожает на ожидании восстановления спроса
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье.
ГЛАС.RU 04:06
Политика
Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
В понедельник, 18 мая, Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения прямой линии главы государства с россиянами.
NewInform 04:29
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Космос
Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.
News.ru 16 мая в 12:07
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03