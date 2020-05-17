Экономика
ИнтерфаксДоходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса
ФедералПрессвчера в 23:05
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Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru 16 мая в 03:16
Общество
Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 07:05
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru вчера в 04:15
Общество
В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Кино
Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом»
Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.
Культуромания 03:49
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Армия и оружие
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.
Piter.tv 04:40
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 16 мая в 15:06
Общество
В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
В Татарстане полицейские получили от 6 до 11 лет колонии по делу о пытках и доведении задержанного до суицида
Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима, оперативники Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев — 11 лет, семь лет и три месяца, шесть лет и три месяца колонии строгого режима соответственно.
Дождь 04:16
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки
Два вора в законе — 44-летний Ислам Эдильгиреев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая.
Lenta.ru 03:45
Общество
На предприятии «Полюс Золото» выявили 866 случаев коронавируса
Как сообщили в компании «Полюс Золото», первичные тесты выявили 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», однако из них подтверждено только 364 случая.
НГС24 04:42
Энергетика
Цена нефти Brent побила месячный рекорд
Стоимость июльских фьючерсов марки Brent выросла до 33,59 доллара за баррель, преодолев отметку в 33 доллара впервые с 13 апреля.
Компания 01:41
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Общество
105 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Kursk.com 16 мая в 04:02
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Полина Гагарина станцевала с Пухляшом из Little Big и восхитила Сеть
Вместе с певицей Гагариной, которая ранее становилась призером конкурса «Евровидение», он станцевал под хит Little Big.
Городовой 03:01
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Выплаты медикам за коронавирус отвязали от отработанного времени
Правительство России изменило порядок начисления выплат медработникам, работающим с COVID-пациентами.
Эхо Москвы в Челябинске 16 мая в 11:37
Политика
Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены
Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.
Политическая Экспертиза 04:30
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50