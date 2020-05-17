Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

Футбол Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.

Общество В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Кино Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом» Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 202

Футбол В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020 Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.

Общество В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.

Кино Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране. 14

Общество В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях. 6

Происшествия В Татарстане полицейские получили от 6 до 11 лет колонии по делу о пытках и доведении задержанного до суицида Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима, оперативники Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев — 11 лет, семь лет и три месяца, шесть лет и три месяца колонии строгого режима соответственно.

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ. 12

Происшествия Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки Два вора в законе — 44-летний Ислам Эдильгиреев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая.

Общество На предприятии «Полюс Золото» выявили 866 случаев коронавируса Как сообщили в компании «Полюс Золото», первичные тесты выявили 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», однако из них подтверждено только 364 случая.

Энергетика Цена нефти Brent побила месячный рекорд Стоимость июльских фьючерсов марки Brent выросла до 33,59 доллара за баррель, преодолев отметку в 33 доллара впервые с 13 апреля. 95

Политика На Украине испугались «энергетической экспансии» России Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества. 4

Политика Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.