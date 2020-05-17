Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

Экономика Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.

Политика Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.

Общество Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова. 8

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 132

Футбол Федун сообщил об улучшении самочувствия Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния. 2

Финансы ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка. 159

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 160

Футбол «Локомотив» начал переговоры по трансферу Милана Баделя Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».

Кино Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".

Общество Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях. 3

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.

Автоспорт AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета Испанское спортивное издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо не будет торопиться с планами и расскажет о том, где продолжит карьеру, не раньше лета.

Общество Петербуржцам запрещено прощание с покойными Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала. 42

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 31

Технологии Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира. 5

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 60

Энергетика Россия создаст нефтяной резерв по примеру США Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова. 17

Шоу-бизнес Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.