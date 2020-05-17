Экономика
ИнтерфаксДоходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Политика
Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Экономика
Росавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»
Приказы о предоставлении государственной поддержки в 7,89 млрд рублей трём авиакомпаниям группы «Аэрофлот» подписаны.
RT на русском 15:42
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Футбол
Федун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК вчера в 13:23
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Общество
Мишустин: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Футбол
«Локомотив» начал переговоры по трансферу Милана Баделя
Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».
Чемпионат 17:02
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Автоспорт
AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета
Испанское спортивное издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо не будет торопиться с планами и расскажет о том, где продолжит карьеру, не раньше лета.
Autosport.com.ru вчера в 06:45
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Технологии
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело 12:39
Здоровье
Вакцины от коронавируса на людях успешно испытали в США
Компания Moderna провела первую фазу испытаний вакцины: у всех участников исследования выработались антитела, а серьезных побочных эффектов обнаружено не было, сообщается в пресс-релизе, опубликованном изданием CNN.
Live24 13:46
Общество
Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
ТРК Сейм (Курск) 12:01