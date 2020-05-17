Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,2K

Происшествия Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему главе одного из министерств Мурманской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД. 2

Общество Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 145

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда. 9

Экономика Фондовые рынки США поднимаются на 2-3% на оптимизме вокруг испытаний вакцины от COVID Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

Футбол Веретенников: «Ротор» не готов к РПЛ в плане необходимой инфраструктуры Лучший бомбардир чемпионатов России по футболу, являющийся на данный момент тренером «Рубина» и помогающий другому волгоградцу Леониду Слуцкому тренировать казанский «Рубин», дал интервью изданию Sportbox.ru и поделился своим мнением относительно перспектив «Ротора» в РПЛ.

Политика Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.

Происшествия Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря. 2

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 32

Шоу-бизнес Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram. 30

Происшествия Посол Китая в Израиле найден мертвым Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа. 118

Общество В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса. 77

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 2,4K

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 131

Здоровье В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом. 14

Общество Синоптики пообещали москвичам снег В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 16

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1