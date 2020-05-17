Экономика
ИнтерфаксДоходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса
ФедералПрессвчера в 23:05
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Происшествия
Отец обнаружил тело годовалого сына в пустой квартире в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, 28-летний житель подмосковной Коломны 16 мая обнаружил тело своего годовалого сына в пустой съемной квартире.
РЕН ТВ вчера в 08:32
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Брянские новости 09:12
Происшествия
Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве
Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему главе одного из министерств Мурманской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
РИА Новости 09:53
Общество
Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Экономика
Фондовые рынки США поднимаются на 2-3% на оптимизме вокруг испытаний вакцины от COVID
Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
ПРАЙМ 09:59
Футбол
Веретенников: «Ротор» не готов к РПЛ в плане необходимой инфраструктуры
Лучший бомбардир чемпионатов России по футболу, являющийся на данный момент тренером «Рубина» и помогающий другому волгоградцу Леониду Слуцкому тренировать казанский «Рубин», дал интервью изданию Sportbox.ru и поделился своим мнением относительно перспектив «Ротора» в РПЛ.
НовостиВолгограда.ру 03:01
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Политика
Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам
Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
Происшествия
Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка
Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря.
Известия 08:44
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации
Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram.
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
Путин попросил мусульман отметить «Ураза-байрам» дома
Президент России Владимир Путин призвал мусульман отметить праздник «Ураза-байрам» дома.
Rambler News Service 07:39
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:23
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44