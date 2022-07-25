Как отметили в Смольном, более 99% прироста (261 млрд рублей) связаны с увеличением собственных доходов города, которые выросли на 75,3%. Казну существенно пополнили налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.
Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
К концу 2022 года доля российского неона на мировом рынке может составить 10%, а к концу 2023 года она увеличится почти до четверти мировых потребностей, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.