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Доходы бюджета Петербурга выросли на 72,1%, несмотря на санкции

В бюджет Петербурга поступило 626 млрд рублей по итогам первого полугодия 2022 года, что составляет 70,4% от запланированного годового объема.
ТАСС
Как отметили в Смольном, более 99% прироста (261 млрд рублей) связаны с увеличением собственных доходов города, которые выросли на 75,3%. Казну существенно пополнили налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.
Петербург2
По словам Беглова, в текущем году запланировано существенное увеличение бюджета развития.
REGNUM
На образование было потрачено 104 млрд рублей, социальную политику — 77 млрд, здравоохранение — 46 млрд, развитие транспортной системы — 41 млрд.
DP.RU

Подробнее о событии

В Смольном обсудили увеличение доходов городского бюджета в условиях санкций
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Доходы бюджета Петербурга выросли на 72,1%, несмотря на санкции
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Доходы бюджета Петербурга выросли в 2022 году на 72%
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