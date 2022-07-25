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Доходы бюджета Петербурга выросли в 2022 году на 72%

Объем доходов петербургского бюджета по итогам первой половины 2022 года составил 626 млрд рублей, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Город+
По словам Беглова, в текущем году запланировано существенное увеличение бюджета развития.
REGNUM
Основная часть доходов обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций - 52,4% и налога на доходы физлиц - 28,5%. При этом израсходовано 365 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом году.
ТАСС
На образование было потрачено 104 млрд рублей, социальную политику — 77 млрд, здравоохранение — 46 млрд, развитие транспортной системы — 41 млрд.
DP.RU

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