В Счётной палате России сообщили, что доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. При этом в отчёте ведомства сказано, что эти доходы направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом пишут «Известия».В источнике
Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации войск РФ на границе с Украиной.
Ранее СМИ, напомним, сообщали, что Росздравнадзор предписал территориальным органам выявлять в социальных сетях и мессенджерах и передавать в СК и прокуратуру данные о гражданах, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19.