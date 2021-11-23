В Счётной палате России сообщили, что доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. При этом в отчёте ведомства сказано, что эти доходы направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом пишут «Известия».

RB.RU RB.RU Ямал-Медиа Известия Телеканал 360° Инвест-Форсайт