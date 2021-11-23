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Доходы бюджета РФ от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей

В Счётной палате России сообщили, что доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. При этом в отчёте ведомства сказано, что эти доходы направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом пишут «Известия».В источнике

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