Энергетика
Взгляд.руДоходы бюджета России от налогового маневра оценили в 2 трлн рублей
Дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
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Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост третий день подряд
Акции «Сургутнефтегаза» третий день подряд обновляют рекордную стоимость.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с маленьким ребенком
Пропавшая семья найдена полицейскими на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр, возле населенного пункта Нибега.
Происшествия
На «Скандинавии» опрокинулся грузовик с щебнем
В понедельник, 28 октября, около шести часов утра на 83-м километре «Скандинавии» перевернулся грузовик.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Происшествия
Пьяный Джаред Падалеки из «Сверхъестественного» напал на мужчину
Популярный актер Джаред Падалеки был задержан за нападение на мужчину. Инцидент произошел в городе Остин.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Кино
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Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Экономика
Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия
Многие другие за последние годы выросли настолько сильно, что Россия стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций.
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Здоровье
Скворцова рассказала, когда российские дети получат препарат «Фризиум»
Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что не зарегистрированный в России препарат «Фризиум» все нуждающиеся получат до конца недели.