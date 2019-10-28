Дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Доходы бюджета России от налогового маневра оценили в 2 трлн рублей

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