Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руДоходы бюджета России от налогового маневра оценили в 2 трлн рублей

Дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
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