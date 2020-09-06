Галкин прокомментировал информацию о разводе с Пугачевой

Публикация от Максим Галкин (@ maxgalkinru) 6 Сен 2020 в 8:13 PDT Недавно в Средствах массовой информации появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Филиппом Киркоровым.