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ТАСС
ТАСС

Доходы бюджетов субъектов России за год выросли до 13,57 трлн рублей

Доходы консолидированных бюджетов российских субъектов выросли с прошлого года на 10%, до 13,57 трлн рублей, а расходы - на 8,6%, до 13,56 трлн рублей.В источнике
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ТАСС

Доходы бюджетов субъектов России за год выросли до 13,57 трлн рублей

ТАСС17:23
ПРАЙМ

Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства на 1,2 млрд руб

ПРАЙМ17:17
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
РИА Новости17:29
5

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
25

Галкин прокомментировал информацию о разводе с Пугачевой

Публикация от Максим Галкин (@ maxgalkinru) 6 Сен 2020 в 8:13 PDT Недавно в Средствах массовой информации появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Филиппом Киркоровым.
Freepressa.ruвчера в 13:41
27

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,5K

США смоделировали войну с Россией

Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Lenta.ru17:07