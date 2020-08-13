Лукашенко опроверг слухи о том, что у него есть дом в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске в субботу опроверг циркулирующие в некоторых Telegram-каналах слухи о том, что у него есть недвижимость в Москве.