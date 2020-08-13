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Octagon.Media
Octagon.Media

Доходы членов правления «Газпрома» превысили миллиард рублей

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии 2020 года выросли сразу на 33 процента и превысили 1 миллиард рублей, сообщается в официальном отчёте газового монополиста.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
ТАСС13 августа в 08:13
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Интересант

«Газпром» почти не виден

Интересантвчера в 15:59
Эхо Москвы

Премии руководству «Газпрома», согласно отчетам, выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании

Эхо Москвы13 августа в 14:32
Lenta.ru

Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка

Lenta.ru13 августа в 09:04
Коммерсантъ

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть

Коммерсантъ13 августа в 12:37
Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Ведомости13 августа в 10:18
РБК

Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании

РБК13 августа в 12:44
ПРАЙМ

Доходы членов правления «Газпрома» в I полугодии выросли на треть

ПРАЙМ13 августа в 08:33

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиавчера в 03:30
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