Экономика

News-24.ruNews-24.ruДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Согласно материалу, опубликованному в «Ведомостях», прибыль членов правления «Газпром» в 2019 году существенно уменьшилась, а именно с 2,55 миллиарда рублей до 1,33 миллиарда рублей. Такая информация указана в ежегодном докладе компании по форме бухгалтерского учета (РСБУ).
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.
Ведомости14 февраля в 12:41

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Топ-менеджеры «Магнита» в 2019 году существенно нарастили доходы

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Ведомости14 февраля в 12:41

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

News.ru14 февраля в 18:30

Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

URA.Ru14 февраля в 17:15

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъ14 февраля в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБК14 февраля в 15:58

Доходы членов «Газпрома» снизились в два раза

Эхо Москвы14 февраля в 21:05
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
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В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
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Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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В России появился новый способ кражи персональных данных

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На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

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