Экономика
News-24.ruДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Согласно материалу, опубликованному в «Ведомостях», прибыль членов правления «Газпром» в 2019 году существенно уменьшилась, а именно с 2,55 миллиарда рублей до 1,33 миллиарда рублей. Такая информация указана в ежегодном докладе компании по форме бухгалтерского учета (РСБУ).
Читать в источнике
Оценить409
с чего всё началось
Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.Ведомости14 февраля в 12:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Топ-менеджеры «Магнита» в 2019 году существенно нарастили доходы
Агентство новостей розничной торговливчера в 10:47
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Общество
В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Общество
Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку
Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Москве расширили зону платной парковки
Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Политика
В Кремле заверили, что российских войск в Ливии нет
«Нет, Владимир Путин - Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации - не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал», - заявил Песков.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Технологии
В России появился новый способ кражи персональных данных
Скорее всего, компании обращаются к специалистам, которые предлагают владельцам сайтов вставить на страницу специальный код, считывающий телефонные номера посетителей.
Политика
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next.