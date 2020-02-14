Экономика
КоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось
Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.Ведомостивчера в 12:41
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Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей
Красная веснавчера в 18:39
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«Не лучший победитель»: Йоханнес Бё раскритиковал Логинова
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Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
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Как сообщает ToDay News Ufa, дисплей нового Samsung Galaxy Z Flip выполнен на базе фирменной технологии гнущегося стекла.
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Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
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Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Игры
Remedy работает над новой игрой на движке Control
Помимо сюжетной кампании для шутера Сrossfire и многопользовательской Vanguard, разработчики работают над новой игрой на движке Northlight, использовавшемся в Control.
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Происшествия
Ребенок погиб в ДТП под Саратовом
ДТП произошло в ночь на воскресенье на 254 км автодороги " Тамбов-Саратов".
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Политика
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией
Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.