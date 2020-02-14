Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.
Ведомостивчера в 12:41

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Доходы членов «Газпрома» снизились в два раза

Эхо Москвывчера в 21:05

Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей

Красная веснавчера в 18:39

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Ведомостивчера в 12:41

Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

URA.Ruвчера в 17:15

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъвчера в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБКвчера в 15:58

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

News.ruвчера в 18:30
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Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Вести.Ru 15:39
Политика

ЕС попал в поставленную для России «ловушку», заявил Пушков

Евросоюз попал в собственную ловушку, когда ввел санкции против России, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 16:28
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Интерфакс вчера в 04:56
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1

«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:39
Культура

Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным

Газета.Ru вчера в 02:54
Биатлон

«Не лучший победитель»: Йоханнес Бё раскритиковал Логинова

Олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё негативно высказался в адрес Александра Логинова, который не стал останавливаться в микст-зоне после окончания спринтерской гонки.
РИА Новости 10:40
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу в России

Как сообщает ToDay News Ufa, дисплей нового Samsung Galaxy Z Flip выполнен на базе фирменной технологии гнущегося стекла.
ToDay News Ufa 14:00
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым.
Актуальные Новости 02:16
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru 15:43
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:36
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News 01:53
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Российская газета вчера в 17:40
Спорт

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Интерфакс-Спорт 16:46
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Футбол

Федун поддержал реформу Кубка России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Чемпионат 13 февраля в 07:50
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

РИА Новости 13 февраля в 16:38
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Игры

Remedy работает над новой игрой на движке Control

Помимо сюжетной кампании для шутера Сrossfire и многопользовательской Vanguard, разработчики работают над новой игрой на движке Northlight, использовавшемся в Control.
Cyber.sports.ru 04:12
Политика

От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и главы МИД ещё четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном, призвали Иран срочно выплатить компенсацию семьям погибших, сообщает канадский телеканал CBC.
РИА Новости 16:37
Происшествия

Ребенок погиб в ДТП под Саратовом

ДТП произошло в ночь на воскресенье на 254 км автодороги " Тамбов-Саратов".
Интерфакс 17:26
Общество

ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна

РИА Новости 09:35
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 03:32
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК 15:44
Политика

Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией

Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.
Российская газета 15:34
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