Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.
Ведомостивчера в 12:41

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Доходы членов «Газпрома» снизились в два раза

Эхо Москвывчера в 21:05

Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей

Красная веснавчера в 18:39

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБКвчера в 15:58

Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

URA.Ruвчера в 17:15

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъвчера в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

News.ruвчера в 18:30

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Ведомостивчера в 12:41
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Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
Теннис

Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 10:10
Футбол

Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
Вести.Ru 13 февраля в 21:50
Биатлон

Йоханнес Бе жестко раскритиковал Логинова после победы на ЧМ

Норвежец Йоханнес Бе оценил поведение Александра Логинова, который не стал ни с кем разговаривать в микст-зоне после гонки.
Спорт-Экспресс 09:56
Спорт

Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км на этапе КМ в Эстерсунде

ГЛАС.RU 08:46
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.
Газета.Ru 13 февраля в 10:31
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru 13 февраля в 14:14
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Биатлон

Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 09:01
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ 08:08
Биатлон

Резцова считает, что Фуркаду не стоит подавать на неё в суд

Metaratings 03:15
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире

Российская газета 08:13
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Экономика

На Дону вблизи крупных городов планируют построить базы с живой рыбой

Эксперты уверены, обитатель Миссисипи понравится жителям России и Ростовской области.
Дон-ТР вчера в 15:12
Хоккей

Хет-трик Токранова помог СКА обыграть в овертайме «Салават Юлаев»

Газета.Ru 09:26
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Шоу-бизнес

Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой

Собеседник 13 февраля в 20:01
Политика

Нарусову возмутило голосование по Конституции

По мнению Нарусовой, всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно — за политические.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Культура

Журналист Габрелянов раскрыл причины провала шоу Собчак и Гордона

Discover24 06:17
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив свое же собственное достижение недельной давности.
РИА Новости 09:52
Общество

ВШЭ проведет проверку из-за записи с матерившимся преподавателем

Высшая школа экономики (ВШЭ) проведёт проверку после появления в интернете записей якобы с лекции в военном учебном центре вуза, на которых преподаватель нецензурно выражается, университет пока не может подтвердить, что это действительно их сотрудник, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
РИА Новости 08:49
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 05:21
Политика

Захарова обозначила основную проблему Мюнхенской конференции

Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий.
Политическая Экспертиза 09:41
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