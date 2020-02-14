Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.
Ведомости14 февраля в 12:41

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Топ-менеджеры «Магнита» в 2019 году существенно нарастили доходы

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Ведомости14 февраля в 12:41

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

News.ru14 февраля в 18:30

Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

URA.Ru14 февраля в 17:15

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъ14 февраля в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБК14 февраля в 15:58

Доходы членов «Газпрома» снизились в два раза

Эхо Москвы14 февраля в 21:05
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RT на русском вчера в 18:01
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В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

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Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
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