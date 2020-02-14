Экономика
КоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось
Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.Ведомостивчера в 12:41
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Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей
Красная веснавчера в 18:39
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