Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.
Ведомостивчера в 12:41

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Доходы членов «Газпрома» снизились в два раза

Эхо Москвывчера в 21:05

Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей

Красная веснавчера в 18:39

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Ведомостивчера в 12:41

Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

URA.Ruвчера в 17:15

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъвчера в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБКвчера в 15:58

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

News.ruвчера в 18:30
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Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости вчера в 14:53
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить очков в АПЛ

В 25 турах АПЛ «горожане» набрали 51 очко и расположились на втором месте в турнирной таблице. Лидирует «Ливерпуль», у которого 73 очка.
ProstoProSport вчера в 17:06
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Здоровье

В Египте коронавирус выявили у человека без симптомов болезни

Инфицированного иностранца выявили в ходе проверки всех прибывающих в Египет.
News.ru 00:14
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv вчера в 03:35
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Общество

Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
Комсомольская правда 02:19
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Здоровье

Тюменские онкологи рассказали родителям о симптомах рака у детей

Напомним, что 15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. Он был учреждён в 2001 году с целью профилактики детской онкологии.
NashGorod.ru вчера в 23:50
Биатлон

Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Вести.Ru 02:17
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка

44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Вокруг ТВ вчера в 12:59
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал 13 февраля в 17:55
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
RT на русском 01:51
Авто

Volkswagen раскрыл подробности о версии Jetta для России

Представительство автопроизводителя в России написал первый пресс-релиз на свою популярную модель седан Volkswagen Jetta следующего поколения.
32CARS.ru вчера в 15:59
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 04:03
Авто

Hyundai готовит пророческий электромобиль

Премьера концепта Hyundai Prophecy состоится на автосалоне в Женеве 3 марта.
Журнал Авто.ру вчера в 04:58
Общество

Петербургским школьникам запретили танцевать в юбках под песню Queen

Петербургским школьникам не разрешили танцевать в юбках под песню I want то break free группы Queen, чтобы исключить пропаганду гомофобии и гомосексуализма.
Peterburg2.ru вчера в 14:15
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
РИА Новости 02:47
Общество

Первая группа пожилых пассажиров эвакуирована с Diamond Princess

Группа людей старше 80 лет без симптомов заражения коронавирусом эвакуирована с карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.
REGNUM вчера в 02:41
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Шоу-бизнес

Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
iReactor вчера в 13:53
Космос

Взглянуть Солнцу в… ячейку

Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.
Честное слово 12 февраля в 00:14
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
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