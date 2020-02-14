Экономика
КоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось
Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.Ведомостивчера в 12:41
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Доходы членов правления Газпрома снизились в 2019 году на 1,22 млрд рублей
Красная веснавчера в 18:39
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Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить очков в АПЛ
В 25 турах АПЛ «горожане» набрали 51 очко и расположились на втором месте в турнирной таблице. Лидирует «Ливерпуль», у которого 73 очка.
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров
Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Здоровье
В Египте коронавирус выявили у человека без симптомов болезни
Инфицированного иностранца выявили в ходе проверки всех прибывающих в Египет.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Общество
Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах
Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Здоровье
Тюменские онкологи рассказали родителям о симптомах рака у детей
Напомним, что 15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. Он был учреждён в 2001 году с целью профилактики детской онкологии.
Биатлон
Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка
44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
Авто
Volkswagen раскрыл подробности о версии Jetta для России
Представительство автопроизводителя в России написал первый пресс-релиз на свою популярную модель седан Volkswagen Jetta следующего поколения.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Авто
Hyundai готовит пророческий электромобиль
Премьера концепта Hyundai Prophecy состоится на автосалоне в Женеве 3 марта.
Общество
Петербургским школьникам запретили танцевать в юбках под песню Queen
Петербургским школьникам не разрешили танцевать в юбках под песню I want то break free группы Queen, чтобы исключить пропаганду гомофобии и гомосексуализма.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
Общество
Первая группа пожилых пассажиров эвакуирована с Diamond Princess
Группа людей старше 80 лет без симптомов заражения коронавирусом эвакуирована с карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Шоу-бизнес
Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
Космос
Взглянуть Солнцу в… ячейку
Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.