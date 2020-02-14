Экономика
КоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось
Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.Ведомости12:41
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Технологии
Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»
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Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
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На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
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Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Общество
Больше половины китайских самолетов стоят на земле из-за коронавируса
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Происшествия
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Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
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Названы самые надежные трехлетние автомобили
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Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Здоровье
Масочный режим вводится во всех школах и детсадах Омска
В Омске объявлено, что в соответствие с рекомендациями федеральных ведомств и в связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ, во всех работающих еще школах и детсадах областного центра вводится обязательный масочный режим для преподавателей, воспитателей и детей.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
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Общество
В Антарктике впервые в истории температура превысила 20 градусов
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Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
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ВОЗ: заразиться коронавирусом могут две трети мирового населения
Эксперт отметил, что даже в случае уменьшения этого показателя в два раза, эпидемия затронет третью часть населения Земли.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Шоу-бизнес
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В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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Кино
Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter
Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
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После суда МХАТ выплатит актерам 700 тысяч рублей
Всего в иске фигурируют восемь актеров, каждый из них получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные стимулирующие надбавки.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.