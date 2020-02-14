Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Газета отметила, что сокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. Это подтвердил источник, близкий к компании. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб.
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.
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«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

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Членам правления «Газпрома» понизили премии и зарплату

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