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Ведомости
Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб. В состав правления «Газпрома» входят 14 человек.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.
ТАСС08:13
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Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Ведомости10:18
Rambler News Service

«Газпром» получил в I полугодии убыток в размере 277 млрд рублей

Rambler News Service08:03
Росбалт

Правление «Газпрома» обогатилось на фоне убытка концерна

Росбалт10:21
Lenta.ru

Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка

Lenta.ru09:04
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ru08:53
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

ТАСС08:13
ПРАЙМ

Чистый убыток пассажирской «дочки» РЖД по РСБУ в I полугодии вырос в 6,3 раз

ПРАЙМ11:22

Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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«Ъ»: в Киеве подготовили новый план по «возвращению» Крыма

Специальная рабочая группа украинских властей подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
РИА Новостивчера в 13:31
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Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.
РИА Новости11:14

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru09:06
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