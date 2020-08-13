Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб. В состав правления «Газпрома» входят 14 человек.В источнике
С чего всё началось
Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб
Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.
ТАСС08:13
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