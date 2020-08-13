Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Общественная служба новостей 9

Согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб. В состав правления «Газпрома» входят 14 человек.