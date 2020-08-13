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Ведомости
Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб. В состав правления «Газпрома» входят 14 человек.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.
ТАСС08:13
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Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Ведомости10:18
ПРАЙМ

Чистый убыток пассажирской «дочки» РЖД по РСБУ в I полугодии вырос в 6,3 раз

ПРАЙМ11:22
Rambler News Service

«Газпром» получил в I полугодии убыток в размере 277 млрд рублей

Rambler News Service08:03
Lenta.ru

Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка

Lenta.ru09:04
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ru08:53
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

ТАСС08:13
Росбалт

Правление «Газпрома» обогатилось на фоне убытка концерна

Росбалт10:21

Собянин объявил об ограничении массовых мероприятий в День города

"Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
ТВ Центр09:46
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru12:29

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru09:06
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