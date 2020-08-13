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BFM.ru
BFM.ru

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на треть

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарплаты топ-менеджеров сократились на 17%, но премии увеличились на 78%. Об этом свидетельствует отчет корпорации по итогам первого полугодия.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
ТАСС13 августа в 08:13
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Интересант

«Газпром» почти не виден

Интересантвчера в 15:59
Эхо Москвы

Премии руководству «Газпрома», согласно отчетам, выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании

Эхо Москвы13 августа в 14:32
ПРАЙМ

Доходы членов правления «Газпрома» в I полугодии выросли на треть

ПРАЙМ13 августа в 08:33
Коммерсантъ

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть

Коммерсантъ13 августа в 12:37
Ведомости

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Ведомости13 августа в 10:18
Lenta.ru

Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка

Lenta.ru13 августа в 09:04
РБК

Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании

РБК13 августа в 12:44

В московском метро погиб мужчина

На станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в субботу на рельсы упал пассажир, спасти его не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс11:28
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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Турецкий «аналог» российского ЗРК «Панцирь-С1» впервые замечен в Ливии

На днях в районе основной опорной точки турецких военных формирований в Ливии средства наблюдения впервые заметили зенитную самоходную установку Korkut, неоднократно называемую в Турции «аналогом» российского ЗРПК «Панцирь-С1».
Территория новостей04:51
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Депутаты Госдумы от Крыма: как изменились доходы в 2019 году

Симферополь, 14 августа 2020, 21:22 — REGNUM Доходы депутатов Государственной думы от Республики Крым в 2019 году по сравнению с 2018 годом существенно не изменились, сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы.
REGNUMвчера в 14:22
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