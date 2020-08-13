Доходы членов правления «Газпрома» выросли на треть
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарплаты топ-менеджеров сократились на 17%, но премии увеличились на 78%. Об этом свидетельствует отчет корпорации по итогам первого полугодия.В источнике
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Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб
Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
ТАСС13 августа в 08:13
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Премии руководству «Газпрома», согласно отчетам, выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании
Эхо Москвы13 августа в 14:32