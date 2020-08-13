Доходы членов правления «Газпрома» выросли на треть

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Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарплаты топ-менеджеров сократились на 17%, но премии увеличились на 78%. Об этом свидетельствует отчет корпорации по итогам первого полугодия.