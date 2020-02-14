Экономика

News-24.ruNews-24.ruДоходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Согласно материалу, опубликованному в «Ведомостях», прибыль членов правления «Газпром» в 2019 году существенно уменьшилась, а именно с 2,55 миллиарда рублей до 1,33 миллиарда рублей. Такая информация указана в ежегодном докладе компании по форме бухгалтерского учета (РСБУ).
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с чего всё началось

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб. Резкое снижение доходов правления "Газпрома" в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании.
Ведомости14 февраля в 12:41

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Доходы руководства «Газпрома» за год упали вдвое

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Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

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Агентство новостей розничной торговливчера в 10:47

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Коммерсантъ14 февраля в 16:07

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

РБК14 февраля в 15:58

«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Ведомости14 февраля в 12:41
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