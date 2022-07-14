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Доходы физлиц от реализации золота в слитках освобождаются от НДФЛ на 2 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.
Finam.Ru
Документ содержит норму об освобождении на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.
ТАСС
Нулевая ставка действует для добытчиков алмазов при реализации обработанных и необработанных минералов Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и камней, а также Банку России.
Lenta.ru
Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС.
РИА Новости

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Доходы физлиц от реализации золота в слитках освобождаются от НДФЛ на 2 года
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