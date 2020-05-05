Экономика
Обозреватель ВрнДоходы главы Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн
Глава Воронежской области Александр Гусев по итогам 2019 г. заработал 5,826 млн руб. Отчет о годовых доходах губернатора опубликовали на сайте правительства региона во вторник, 5 мая.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
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