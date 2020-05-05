Экономика
КомпанияДоходы главы Воронежской области за год выросли на 1,1 млн рублей
Жена главы Воронежской области Валентина Гусева за прошлый год заработала 1,7 миллиона рублей. В эту сумму входят доход по основному месту работы, от банковских вкладов и деньги с продажи автомобиля.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
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