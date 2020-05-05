Экономика
КомпанияДоходы главы Воронежской области за год выросли на 1,1 млн рублей
Жена главы Воронежской области Валентина Гусева за прошлый год заработала 1,7 миллиона рублей. В эту сумму входят доход по основному месту работы, от банковских вкладов и деньги с продажи автомобиля.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
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Общество
Росстат рассказал, в каком российском регионе наибольшая рождаемость
Росстат подвел демографические итоги первых трех месяцев этого года и подсчитал, что на 1 тысячу человек в Чечне приходится 18,8 младенцев, в то время как в Мордовии и Ленинградской области - всего 6,7 новорождённых.
РИА Новости 00:53
Общество
В Москве 588 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве ещё 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 5458.
RT на русском 02:52
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ 04 мая в 05:50
Общество
Легендарный завод покинет центр Петербурга
Для запуска завода на новой площадке «Севкабель» планирует закупить новое оборудование, а также использовать то, которое пока работает на Васильевском острове.
РБК Санкт-Петербург 02:44
Общество
«Масочный режим» могут ввести по всей России
В минувший вторник, 5 мая, в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса обсуждался вопрос о возможном введении «масочного режима» по всей России.
Наша версия 02:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса
Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса.
ТАСС 02:37
Здоровье
Специалисты предупредили о расстройствах психики из-за коронавируса
Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего предупредили о возможных расстройствах психики из-за коронавируса.
Газета Кемерова 01:30
Общество
В Псковской области могут ввести перчаточный режим
Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима.
СеверИнформ вчера в 17:50
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Политика
В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:05
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Общество
Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости вчера в 09:43
Общество
Отопление в Москве начнут отключать 7 мая
В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
Здоровье
Главврач омской больницы уволился из-за заражения коронавирусом
Главный врач Городской больницы № 1 в Омске Георгий Соболев уволился, после того как в медицинском учреждении было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 15:54
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
В Челябинской области введён масочный режим
Челябинск, 6 мая 2020, 09:49 — REGNUM В Челябинской области официально введён масочный режим.
REGNUM 02:49
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
РИА Новости 02:09
Здоровье
В Челябинской области снизился прирост числа заболевших коронавирусом
Всего на утро 6 мая в регионе подтверждены 855 случаев заболевания COVID-19, что на 27 больше, чем накануне, сообщили в минздраве.
31 канал Челябинска 02:35
Общество
Силуанов рассказал о состоянии Мишустина
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о самочувствии и рабочем графике заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
АБН вчера в 23:03
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости вчера в 10:57
Политика
Трамп проигнорировал ношение маски на предприятии по их изготовлению
Президент США Дональд Трамп посетил в американском штате Аризона фабрику по изготовлению защитных масок, но сам маску не надел.
Известия 00:23
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02