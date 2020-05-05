Жена главы Воронежской области Валентина Гусева за прошлый год заработала 1,7 миллиона рублей. В эту сумму входят доход по основному месту работы, от банковских вкладов и деньги с продажи автомобиля.

Доходы главы Воронежской области за год выросли на 1,1 млн рублей

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