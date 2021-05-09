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Доходы губернатора Камчатского края в 2020 году уменьшились на 2,8 млн рублей

В 2020 году Владимир Солодов задекларировал годовой доход в размере 6 млн 506 тыс. 805 рублей. Доход Солодова в 2019 году составил 9 млн 352 тыс. 275 рублей. Доходы супруги губернатора по сравнению с прошлым отчетным периодом выросли на 2 тыс. рублей и составили 3 млн 375 тыс. 229 рублей.В источнике
Аргументы и Факты - Камчатка
Кам 24
КамИНФОРМ

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Доход губернатора Ставрополья в 2020г сократился почти на треть

Интерфакс - Россия04:44

Заместители председателя правительства Камчатского края отчитались о своих доходах за 2020 год

Полуостров Камчаткавчера в 12:22

Доходы губернатора Камчатки уменьшились почти на 3 млн рублей

Коммерсантъ21:26

Доходы губернатора Камчатского края в 2020 году уменьшились на 2,8 млн рублей

ТАСС21:02

Доходы губернатора Камчатки за год упали почти на 3 млн рублей

Камчатка-Информ18:20

Доходы Владимира Солодова снизились после назначения губернатором Камчатки

КамИНФОРМ18:17

Руководство правительства Камчатки опубликовало данные о доходах за прошлый год

Кам 2403:39
Интересное

Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы

На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная колонна, включающая более 190 единиц вооружений и военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:53

Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
РИА Новости04:23

Путин заявил о продолжающихся в мире попытках оправдать преступления нацистов

Сегодня в мире по-прежнему остаются те, кто пытается оправдать преступления фашизма, взять на вооружение их идеологию и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем Победы.
Ведомости04:39

Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности в случае гибели главы государства.
Lenta.ru02:10

ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
РИА Новости19:16

«Роскосмос» подтвердил падение части ступени китайской ракеты в океан

В «Роскосмосе» прокомментировали завершение схода с околоземной орбиты ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая частично сгорела при входе в атмосферу над акваторией Индийского океана.
RT на русском02:20

Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится в сентябре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в стране идет планово, а коллективный иммунитет у 60% у взрослого населения удастся обеспечить в сентябре.
ТАСС03:17