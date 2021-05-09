В 2020 году Владимир Солодов задекларировал годовой доход в размере 6 млн 506 тыс. 805 рублей. Доход Солодова в 2019 году составил 9 млн 352 тыс. 275 рублей. Доходы супруги губернатора по сравнению с прошлым отчетным периодом выросли на 2 тыс. рублей и составили 3 млн 375 тыс. 229 рублей.

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