Согласно документу, доходы главы региона уменьшились на 2,8 млн рублей по сравнению с прошлым отчетным периодом, до 6,5 млн рублей, а список имущества пополнился новым автомобилем, следует из опубликованных данных. В 2020 году Владимир Солодов задекларировал годовой доход в размере 6 506 805 рублей.

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