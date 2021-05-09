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Общество

Доходы губернатора Камчатского края в 2020 году уменьшились на 2,8 млн рублей

Согласно документу, доходы главы региона уменьшились на 2,8 млн рублей по сравнению с прошлым отчетным периодом, до 6,5 млн рублей, а список имущества пополнился новым автомобилем, следует из опубликованных данных. В 2020 году Владимир Солодов задекларировал годовой доход в размере 6 506 805 рублей.В источнике
Аргументы и Факты - Камчатка
КамИНФОРМ
Кам 24

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Руководство правительства Камчатки опубликовало данные о доходах за прошлый год

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Доходы губернатора Камчатки за год упали почти на 3 млн рублей

Камчатка-Информвчера в 18:20

Доходы губернатора Камчатки уменьшились почти на 3 млн рублей

Коммерсантъвчера в 21:26

Доходы губернатора Камчатского края в 2020 году уменьшились на 2,8 млн рублей

ТАССвчера в 21:02

Доходы губернатора Камчатки Солодова за прошлый год уменьшились почти на 3 млн рублей

Интерфакс - Россиявчера в 01:53

Доходы Владимира Солодова снизились после назначения губернатором Камчатки

КамИНФОРМвчера в 18:17

Заместители председателя правительства Камчатского края отчитались о своих доходах за 2020 год

Полуостров Камчатка8 мая в 12:22
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Врачи оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител

Человек с высоким титром антител к коронавирусу может заболеть, если «заражающая доза будет какая-то запредельная», рассказал РБК врач-иммунолог «Клиники Здоровья», доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
РБКвчера в 20:00