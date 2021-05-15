Сообщается, что Моор, как и годом ранее, владеет снегоходом Yamaha, земельным участком 1,7 тыс. кв. м и долей в нежилом помещении. За 2020 год у главы региона задекларированы земельный участок площадью 1,2 кв. м и жилой дом в 485,9 кв. м. Доход супруги губернатора снизился до 2,9 млн рублей.

Поделиться