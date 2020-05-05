Губернатор Воронежской области Александр Гусев заработал в 2019 году свыше 5,8 млн рублей, что превысило его доход за 2018 год на 1,1 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Доходы губернатора Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн

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