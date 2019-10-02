Общество
News.ruДоходы интернет-пиратов в России упали впервые за пять лет
С начала 2019 года объём доходов российских интернет-пиратов снизился на 27% и составил $63,5 млн. Такие показатели отмечены впервые за пять лет, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.Коммерсантъ05:02
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Происшествия
В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка
36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Двина Сегодня 08:26
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 29 октября в 05:59
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Киберспорт
Программа AlphaStar победила 99,8% игроков в StarCraft II
Разработчики из DeepMind сообщили, что их алгоритм AlphaStar, разработанный для игры в StarCraft II, вошел в число грандмастеров: он обыграл 99,8 процента всех принимавших участие в турнире игроков для всех трех представленных в игре рас.
N+1 09:44
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
Политика
Партия Зеленского накажет нардепа за секс с проституткой в стенах Рады
Политик отметил, что не стоит преувеличивать скандал с переписками нардепа с проститутками.
ФедералПресс 08:47
Игры
Rockstar представила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Rockstar опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2, которая доберётся до компьютеров уже 5 ноября — в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher.
Игромания.ру 10:16
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Комсомольская правда 00:35
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Гаджеты
AirPods Pro оказались неремонтопригодны
News.ru 10:10
Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Футбол
Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой
Чемпионат 09:00
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
В России построят военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Речь идет о многоцелевых судах дальней морской зоны и больших десантных кораблях (БДК), а также фрегатах противоминной обороны.
URA.Ru вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM 09:51
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру вчера в 11:11