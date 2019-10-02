Общество

News.ruNews.ruДоходы интернет-пиратов в России упали впервые за пять лет

С начала 2019 года объём доходов российских интернет-пиратов снизился на 27% и составил $63,5 млн. Такие показатели отмечены впервые за пять лет, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ05:02

Подробнее о событии

Эксперты: рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

Газета.Ru04:01

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

РБК02:54

Интернет-пираты потеряли четверть российского рынка

Ведомости02:00

Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

ТАСС02:07

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

РИА Новости02:05

Доходы российских интернет-пиратов упали

Lenta.ru02:03

Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

Интерфакс02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия

В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка

36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Двина Сегодня 08:26
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 29 октября в 05:59
Политика

Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Киберспорт

Программа AlphaStar победила 99,8% игроков в StarCraft II

Разработчики из DeepMind сообщили, что их алгоритм AlphaStar, разработанный для игры в StarCraft II, вошел в число грандмастеров: он обыграл 99,8 процента всех принимавших участие в турнире игроков для всех трех представленных в игре рас.
N+1 09:44
Космос

Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
Политика

Партия Зеленского накажет нардепа за секс с проституткой в стенах Рады

Политик отметил, что не стоит преувеличивать скандал с переписками нардепа с проститутками.
ФедералПресс 08:47
Игры

Rockstar представила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

Rockstar опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2, которая доберётся до компьютеров уже 5 ноября — в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher.
Игромания.ру 10:16
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Комсомольская правда 00:35
Происшествия

Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Гаджеты

AirPods Pro оказались неремонтопригодны

News.ru 10:10
Политика

Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Футбол

Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Чемпионат 09:00
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Известия 05:41
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие

В России построят военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Речь идет о многоцелевых судах дальней морской зоны и больших десантных кораблях (БДК), а также фрегатах противоминной обороны.
URA.Ru вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Экономика

Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM 09:51
Общество

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное