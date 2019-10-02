с чего всё началось

С начала 2019 года объём доходов российских интернет-пиратов снизился на 27% и составил $63,5 млн. Такие показатели отмечены впервые за пять лет, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Доходы интернет-пиратов в России упали впервые за пять лет

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