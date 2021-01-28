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Доходы крупнейших российских рантье снизились на рекордные $1,9 млрд в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости» — 30 крупнейших рантье в стране. Их общие доходы снизились по сравнению с предыдущим рейтингом с $7,7 млрд до $5,8 млрд (–24%). Это самое крупное падение доходов за историю рейтинга, который по итогам 2020 года составлялся в 17-й раз.В источнике
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Forbes

Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes

Арендный доход лидеров рейтинга рантье Forbes никогда еще не падал так драматично. В 2019 году владельцы коммерческой недвижимости собрали со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, в 2020-м — $5,8 млрд.
Forbesвчера в 16:05
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ТАСС

Доходы лидеров российского рынка недвижимости упали в 2020 году на 24%

ТАССвчера в 18:27
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Доходы крупнейших российских рантье снизились в прошлом году почти на 2 миллиарда долларов

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Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes

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«Всевидящий» «Резкий» — ВМФ России получит еще один корвет проекта 20380

Москва, 27 января 2021, 22:39 — REGNUM В состав российского Военно-Морского флота в ближайшее время войдет еще один «всевидящий» корвет проекта 20 380, сообщает 27 января газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ .
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