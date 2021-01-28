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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доходы крупнейших российских рантье снизились на рекордные $1,9 млрд в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости» — 30 крупнейших рантье в стране. Их общие доходы снизились по сравнению с предыдущим рейтингом с $7,7 млрд до $5,8 млрд (–24%). Это самое крупное падение доходов за историю рейтинга, который по итогам 2020 года составлялся в 17-й раз.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes

Арендный доход лидеров рейтинга рантье Forbes никогда еще не падал так драматично. В 2019 году владельцы коммерческой недвижимости собрали со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, в 2020-м — $5,8 млрд.
Forbes16:05
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ТАСС

Доходы лидеров российского рынка недвижимости упали в 2020 году на 24%

ТАСС18:27
Эхо Москвы

Доходы крупнейших российских рантье снизились в прошлом году почти на 2 миллиарда долларов

Эхо Москвы03:09
Вести.Ru

Доходы крупнейших рантье России упали на четверть

Вести.Ru03:00
РИА Новости

Доходы крупнейших российских рантье упали за год на четверть

РИА Новости03:40
Lenta.ru

Forbes перечислил «королей российской недвижимости»

Lenta.ru18:18
РБК

Forbes назвал «королей российской недвижимости»

РБК17:00
Forbes

Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes

Forbes16:05

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