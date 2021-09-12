Доходы компаний морских грузоперевозок за последние месяцы взлетели до рекордного с 2008 года уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Clarkson Research и составляемый ей индекс ежедневной выручки.
Во-вторых, глобальные сети поставок пока не полностью восстановлены, не все порты работают в нормальном режиме, многие суда задерживаются, поэтому свободных судов остается немного и цены на перевозку взлетели.
В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Pathogens, ученые заявляют, что некоторые одобренные FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) препараты можно безопасно использовать для лечения COVID-19.