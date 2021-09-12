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Доходы морских грузоперевозчиков выросли до рекордного уровня с 2008 года

Доходы компаний морских грузоперевозок за последние месяцы взлетели до рекордного с 2008 года уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Clarkson Research и составляемый ей индекс ежедневной выручки.
Коммерсантъ
В частности, перевозка по морю одного контейнера из Китая в Европу обойдется в четыре раза дороже, чем год назад.
ПРАЙМ
Во-вторых, глобальные сети поставок пока не полностью восстановлены, не все порты работают в нормальном режиме, многие суда задерживаются, поэтому свободных судов остается немного и цены на перевозку взлетели.
Коммерсантъ
В результате один из крупнейших мировых операторов контейнерных перевозок Moller-Maersk в августе увеличил прогноз по годовой прибыли почти на $5 млрд.
Forbes

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Доходы морских грузоперевозчиков выросли до рекордного уровня с 2008 года
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