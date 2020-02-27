Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUДоходы нефтедобывающих стран падают из-за коронавируса

Главные нефтедобывающие страны недополучили более 10 млрд. долларов из-за эпидемии коронавирусной инфекции в мире. Такие цифры сегодня озвучила представитель МВФ Кристалина Георгиева. Она добавила, что вспышка коронавируса негативно отразилась на стоимости нефтепродуктов.
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Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

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