Экономика
ГЛАС.RUДоходы нефтедобывающих стран падают из-за коронавируса
Главные нефтедобывающие страны недополучили более 10 млрд. долларов из-за эпидемии коронавирусной инфекции в мире. Такие цифры сегодня озвучила представитель МВФ Кристалина Георгиева. Она добавила, что вспышка коронавируса негативно отразилась на стоимости нефтепродуктов.
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Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Политика
Евросоюз отвергает миграционное давление Турции в политических целях
Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
Футбол
Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера
После игры полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним фанатов. Хавбек забрался на западную трибуну.
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Общество
Лукашенко продолжит закупать нефть у России
Ранее Лукашенко заявил о получении «неожиданного предложения» от президента России Владимира Путина про нефть.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Игры
Ziggurat Interactive возродит классические игры — первыми будут Deadly Dozen, Super Huey и Forbidden Forest
Космос
Ученый КФУ прокомментировал сведения об опасности вирусов из космоса
Российский учёный Олег Гусев из Казанского университета прокомментировал сведения о влиянии космической инфекции, опровергнув мнение американского коллеги.
Армия и оружие
Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в зоне деэскалации в Идлибе пострадали российская авиабаза Хмеймим и сирийские города.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Политика
В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
Футбол
Владелец «Спартака» Федун высказался о судействе в матче с ЦСКА
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России против столичного ЦСКА.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод
Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Экономика
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов.
Культура
Фестиваль «Культурный код» пройдет в Челябинске
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Происшествия
Новосибирцы бегут из Южной Кореи из-за коронавируса
Самолёт доставил в Россию тех, кто решил покинуть Южную Корею из-за быстрого распространения коронавируса.